Pyšný tatko Schwarzenegger: Pozrite, akú má krásnu dcéru!

KITZBUEHEL - Pre rodiča azda niet väčšej radosti, než tej, keď sa jeho deťom darí a môže sa nimi popýšiť. Na svoje potomstvo môže byť právom hrdý aj legendárny herec Arnold Schwarzenegger (75), ktorý je päťnásobným otcom. V uplynulých dňoch vzal do spoločnosti svoju mladšiu dcéru a tá veru zahviezdila.

Herecké úspechy, vysoké IQ, obrovská fanúšikovská základňa, či pozícia bývalého guvernéra Kalifornie nie sú to jediné, čím sa môže Arnold Schwarzenegger pochváliť. Legendárny Terminátor je hrdým päťnásobným otcom a každý jeden z jeho potomkov mu robí radosť.

S bývalou manželkou - americkou novinárkou Mariou Shriver má dvoch synov a dve dcéry. Rozvod dvojice trval celých desať rokov. Jedným z dôvodov prečo sa ich idylický vzťah skončil, bolo to, že herec má nemanželského syna, ktorý vzišiel z jeho pomeru s opatrovateľkou Mildred Baena.

Počas uplynulého týždňa sa Schwarzenegger ukázal v spoločnosti so svojou mladšou dcérou Christinou. Tá má 31 rokov a šarmu na rozdávanie. Spoločne si vyšli na charitatívnu večeru a kráska rozdávala úsmevy na všetky strany.

Christina pracovala istý čas pre lifestylovú značku Goop herečky Gwyneth Paltrow. Za zmienku stojí aj dokument s názvom Take Your Pills, na ktorom spolupracovala. Nie je žiadnym tajomstvom, že bojovala so závislosťou na liekoch, ktoré v detstve užívala proti hyperaktivite.