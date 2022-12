Otec Britney Spears PRELOMIL MLČANIE: Šokujúce slová... Nebyť jeho, už by NEŽILA!

LOS ANGELES - Konečne prelomil mlčanie! Otec americkej speváčky Britney Spears (41), James (70), prehovoril po viac ako roku od rozhodnutia súdu, ktorý zrušil jeho opatrovníctvo, ktoré mu dávalo právo rozhodovať o živote jeho problémovej dcéry. Podľa jeho slov to bol práve on, kto hviezde zachránil život!

Odkedy súd prinavrátil Britney Spears jej svojprávnosť, slávna speváčka sa neustále prezentuje na sociálnych sieťach svojimi nahým fotkami a výrokmi o tom, ako želá svojej rodine, aby zhorela v pekle.

Väčšina jej fanúšikov tvrdila, že jej otec James, ktorý bol jej opatrovníkom, chcel svoju dcéru len využiť a nikdy mu nešlo o jej dobro. V najnovšom rozhovore však pre The Sun konečne prelomil mlčanie a na celú situáciu ponúkol aj svoj pohľad.

„Nechcem si ani predstaviť, čo by s ňou bolo, keby som nemal na starosti jej starostlivosť. Nebol by to pekný obraz. Nie som si istý, či by bez toho bola na žive. Všetko, čo som robil, bolo v jej záujme. Milujem svoju dcéru z celého srdca. Táto situácia medzi nami je hrozná," povedal James.

„Opatrovníctvo pomohlo aj jej vzťahu s jej deťmi. Nestratili žiadny čas s ich matkou a ani s ich otcom. Mojím cieľom bolo, aby ich vzťah s Britney bol opäť normálny. Pomohlo to chrániť deti a aj ju," doplnil.

Aj napriek tomu si však dobre uvedomuje, že fanúšikovia známej speváčky ho vidia ako niekoho, kto chcel svoju dcéru využiť. „Všetky rozhodnutia som robil s ľuďmi, ktorým na Britney záležalo. Všetci si myslia, že som to robil pre peniaze. Ale ona bola na mizine. Nemala žiadne peniaze. Po tom, ako som dostal na starosť aj jej financie, sme spoločnými silami túto situáciu napravili," uviedol jej otec.

Jeho jediným cieľom je podľa jeho slov momentálne napraviť situáciu v jeho rodine. „Stále sa nájdu ľudia, ktorí ma vykresľujú ako toho zlého. Nie je to však pravda. Snažím sa robiť všetko preto, aby som nespravil nič, čo by mohlo zhoršiť jej mentálne zdravie. Jediné, čo teraz chcem je to, aby sa moja zničená rodina dala znova dokopy," uzavrel James.