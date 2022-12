PRSIA uväznené v malej podprsenke: Rihanna, chcelo by to väčšie číslo!

Galéria fotiek (3) Rihanna

Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Speváčka Rihanna (34) bola vždy považovaná za jednu z najsexi speváčok súčastnosti. A nezmenilo sa to ani po pôrode jej prvého potomka. Má síce o trochu kyprejšie tvary, no o to viac sexepílu. Svoj šatník však napriek tomu nemenila... A možno si len nechala obľúbenú bielizeň. Jej prsia totiž v malej podprsenke doslova kričali o pomoc!