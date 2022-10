Návrat speváckej ikony Rihanny po rokoch: Vyvolala šialenstvo... Ľudia po celom svete sú v slzách!

LOS ANGELES - Svojej povesti nezostala nič dlžná. Spevácka hviezda Rihanna (34) sa po 6 rokoch pripomenula svojím fanúšikom nádhernou skladbou Lift Me Up, ktorá sa objaví v soundtracku k filmu Black Panther: Wakanda Forever. Mnohých poslucháčov sa skladba dotkla na toľko, že sa počas jej počúvania neubránili slzám.

Rihanna patrí dlhodobo medzi najpopulárnejšie hviezdy. Vo chvíli, keď oznámila, že sa po 6 rokokch vráti k sólovej tvorbe, bola jej fanúšikovská základňa vo vytržení. Dnes v noci sa konečne dočkali, keď sa pieseň objavila na rôznych hudobných platformách.

Tento počin sa objaví na soundtracku k filmu Black Panther: Wakanda Forever, ktorý bude mať na Slovensku premiéru 10. novembra. Skladba si okamžite po vydaní získala srdcia mnohých poslucháčov a vyvolala v nich silné emócie.

Galéria fotiek (11) Rihanna počas svetovej premiéry filmu Black Panther: Wakanda Forever

O tie sa podelilo viacero ľudfí aj na sociálnej sieti Twitter. „Tá pieseň je nádherná. Okamžite som začal plakať," napísal jeden z nich. „Jej vokály sú nádherné. To, čo si urobila, bola nádherné. Rozplakalo ma to. Spôsob, akým si to celé zaspievala je úžasný," doplnil ďalší. Niektorí dokonca barbadoskej rodáčke predpovedajú Oscara za najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň.

Mnohí fanúšikovia filmovej série Black Panther zobrali túto pieseň ako poctu hercovi Chadwickovi Bosemanovi (†43), ktorý si v prvom filme zahral jednu z hlavných postáv. V roku 2020 však prehral svoj boj s rakovinou hrubého čreva.

Trailer k filmu Black Panther: Wakanda Forever