Fanúšikovia obľúbeného seriálu smútia: Známy herec (†56) zomrel počas spánku!

Galéria fotiek (3) Brad William Henke v seriáli Orange Is the New Black

Zdroj: Netflix

LOS ANGELES - Fanúšikovia známeho seriálu Orange Is the New Black sa dozvedeli smutnú správu. Herec Brad William Henke, ktorý v tomto úspešnom počine účinkoval, totiž zomrel vo veku 56 rokov. Tieto informácie potvrdil jeho manažér a ďalšie zdroje blízke jeho rodine opísali aj detaily jeho smrti.