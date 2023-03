Slzy a bolesť v priamom prenose: Známy moderátor oznámil smrť milovanej osoby!

Martin Roberts sa dlhodobo venuje podnikaniu a je odborníkom na nehnuteľnosti. V televízii moderuje programy, ktoré sa venujú aukciám a renováciám. Jedným z nich je aj Homes Under The Hammer, ktorý tento rok oslávi jubilejný 20. rok vysielania.

Galéria fotiek (2) Martin Roberts

Zdroj: Profimedia

Momentálne však moderátor prežíva jedno z najťažších období v živote. Na svojich sociálnych sieťach totiž zverejnil emotívne video, v ktorom povedal, že sa aktuálne vyrovnáva so smrťou milovaného otca Normana.

„Ani neviem, či mám toto video zverejniť, ale každý sa s takýmito vecami vysporiada inak. Toto je veľmi osobná chvíľa, ale potrebujem sa obklopiť ľuďmi, ktorým na tom bude záležať. Včera zomrel môj otec. Mal 90 rokov, prežil skvelý život a zomrel v pokoji. Zomrel doma a nemal žiadne bolesti, čo je dobré... Je to dobré, ale momentálne to nepomáha," povedal moderátor so slzami v očiach.

„Strata rodiča je vec, s ktorou sa musí vysporiadať každý z nás. Existujú aj oveľa ťažšie straty, ako je napríklad strata dieťaťa a podobne. Momentálne sa však cítim veľmi osamelo a strašne. Takže všetky slová, ktoré máte, budú ocenené. Ešte neviem, či toto video zverejním, ale... Ďakujem, že ste tu," doplnil Roberts.

V komentároch ho okamžite podporilo veľké množstvo ľudí, ktorí mu posielali povzbudzujúce slová. „Na takéto chvíle sa človek nedokáže pripraviť. Drž sa," napísal jeden z nich. „Úprimnú sústrasť Martin. Tvoj otec musel byť úžasný muž, keď ťa naučil, ako byť takto príjemnou a citlivou osobou. Bol by na teba veľmi hrdý," pridal sa ďalší.