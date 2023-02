Hudobný svet v slzách: Zomrel jeden z najslávnejších skladateľov... Jeho najväčšie hity pozná každý!

LOS ANGELES - Hudobný svet prišiel o jedného z najlepších hudobných skladateľov minulého storočia. Vo veku 94 rokov zomrel autor mnohých legendárnych hitov Burt Bacharach. Ten počas svojho života spolupracoval s tými najväčšími umelcami a jeho fanúšikovia si ho zapamätajú hlavne vďaka piesňam, ako sú napríklad Walk On By či Raindrops Keep Fallin' On My Head.

Burt Bacharach patril medzi najlepších skladateľov 20. storočia, o čom svedčí aj zoznam spevákov a skupín, ktoré prebrali jeho piesne. Medzi nich sa radia napríklad Elvis Presley, Frank Sinatra, Dionne Warwick či ikonická kapela Beatles.

Galéria fotiek (2) Burt Bacharach

Zdroj: Profimedia

Včera sa však začala americkými médiami šíriť veľmi smutná správa. Bacharach totiž vo veku 94 rokov zomrel. Túto správu nakoniec potvrdila publicistka Tina Brausam. Podľa jej slov zomrel prirodzenou smrťou.

Medzi najväčšie hity, ktoré sa spájajú s jeho menom, patria napríklad Walk On By, Raindrops Keep Fallin' On My Head alebo That's What Friends Are For. Úspechy si však pripisoval aj v tomto storočí, keď spolupracoval napríklad s rapperom Dr. Dre.

Za svoju tvorbu získal aj množstvo ocenení. 8-krát získal zlatý gramofón za víťazstvo na Grammy a 3-krát získal Oscara za najlepšiu filmovú pieseň. Počas svojho života bol 4-krát ženatý a zanechal po sebe 4 deti.