Slávna kráska odhodila zábrany aj šaty: Na najnovšom zábere sa ukázala úplne nahá!

Slávna speváčka sa medzi fanúšikmi preslávila množstvom hitov, ktoré majú na Youtube stovky miliónov zhliadnutí. Medzi tie najslávnejšie patria napríklad TiK ToK, Praying, Your Love Is My Drug, We R Who We R či Take It Off.

Okrem toho je však známa aj tým, že sa nebojí ukázať svoju krásu a často jej pri tom nechýba poriadna dávka odvahy. To predviedla aj v jej poslednom príspevku na sociálnej sieti Instagram, kde ju sledujú viac ako 3 milióny fanúšikov.

Tým totiž ukázala dva zábery, pričom na jednom z nich zapózovala úplne nahá. K tomu napísala, že ju už nebavilo nosiť oblečenie, čím určite potešila oko mnohých svojich fanúšikov.

