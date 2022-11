Irina Shayk ako z komédie S tebou mě baví svět: Zabudla prezuť dcéru? Na nohách mala BAČKŮRKY!

Galéria fotiek (3) Irina Shayk

Zdroj: Profimedia

NEW YORK - Ruská topmodelka Irina Shayk je na verejnosti vždy perfektne nahodená a je jedno, či to je v súkromí alebo na spoločenskom podujatí. S outfitom svojej dcéry si však toľko starostí nerobí. Paparazzi ju nafotili v uliciach New Yorku a vyzerala ako z legendárnej českej komédie S tebou mě baví svět. Zabudla jej na nohách bačkůrky!