Nový hviezdny pár na obzore? Svetoznáma modelka chcela zbaliť legendárneho športovca!

Irina Shayk patrí medzi najznámejšie modelky sveta a okrem toho si niekoľkokrát vyskúšala aj úlohu herečky. Navyše sa po jej boku v minulosti objavilo niekoľko známych mužov, ako sú napríklad Cristiano Ronaldo či Bradley Cooper.

Zdroj: SITA

Podľa viacerých informácii z posledných dní si však vyhliadla ďalšieho známeho športovca. Tým má byť legenda amerického futbalu a 7-násobný víťaz Super Bowlu Tom Brady. Dvojica sa stretla na svadbe v Taliansku.

Práve tam mal Brady padnúť do oka ruskej modelky, ktorá sa následne snažila bývalého športovca zbaliť. Počas celého týždňa, ktorý trávili v Sardínii, ho mala doslova prenasledovať, avšak Brady údajne nemal záujem.

K celej situácii sa pre denník Daily Mail nakoniec vyjadrila viceprezidentka modelingovej agentúry The Society Management Cheri Bowen. „Celý tento príbeh je totálna hlúposť. Je to zlomyseľné a fiktívne opísanie príbehu," uviedla Bowen. Tá sa týmto vyjadrením postarala o to, že Irina nevyznela ako zúfalka. Ale povedzme si úprimne, ženy, ktorá by nebola z Bradyho namäkko...