Legendárny Hriešny tanec bude mať POKRAČOVANIE: Bez Johnnyho a s plastikami zmenenou Baby!

LOS ANGELES - Viete si to predstaviť?! Všetko nasvedčuje tomu, že kultový film Hriešny tanec sa dočká svojho pokračovania. Herečka Jennifer Grey (62), ktorá stvárnila jednu z ústredných postáv, dokonca prezradila detaily.

Písal sa rok 1987, keď vznikol počin Hriešny tanec, ktorý sa roky teší veľkej diváckej priazni. Nečudo, príbeh lásky medzi Frances Housemanovou, prezývanou Baby, a tanečným inštruktorom Johnnym si totiž získal každú romantickú dušu.

Jennifer, ktorá Baby stvárnila, v najnovšom rozhovore pre Extra prezradila, že počin sa dočká svojho pokračovania. „Momentálne pracujeme na scenári. Nakrúcať by sa malo začať na jar 2023 a premiéru by to mohol mať vo februári 2024,” uviedla známa herečka, ktorá v minulosti podstúpila plastiku nosa a nebráni sa rôznym omladzujúcim procedúram.

{{ poll.title }} {{ question.text }} * {{ answer.text }}



Vyhodnotenie Úspešnosť {{ succeeded.percent }}% Počet správnych odpovedí {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

{{ displayedQuestions > 1 ? 'Stránka' : 'Otázka' }} {{ currentPage }}/{{ totalPages }}

{{ question.text }} {{ question.answer[0].text }} {{ question.answer[1].text }} Hlasovalo: {{ poll.votes }} {{ question.text }} {{ answer.text }} {{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }} Hlasovalo: {{ poll.votes }}

A hoci si fanúšikovia budú musieť počkať, Grey sľubuje, že to bude stáť za to. „Uvidíte viaceré postavy, ktoré účinkovali aj v origináli. Chýbať nebude rezort Kellermanovcov, hudba, tanec, príbeh lásky. A Baby bude tak trošku staršia,” dodala.

Hriešny tanec režíroval Emile Ardolino, ktorý zomrel ako 50-ročný v roku 1993. Pokračovanie by mal režírovať Jonathan Levine. A treba dodať, že tvorcov čaká neľahká úloha. Natočiť Hriešny tanec bez Johnnyho, ktorého stvárnil dnes už zosnulý Patrick Swayze, bude náročné. „Nikdy tu nebude iný Johnny. Nikdy tu nebude iný Patrick. Toto pokračovanie musí byť samostatný diel. Bude to zložité,” povedala k tomu Jennifer.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instafram JG