Ďalší SEX na Farme: Na týchto by to NIKTO nepovedal… Fuuu, budú mať problém!

A medzi nimi aj na Šimonovi a Alex. Tí strávili niekoľko dní v odlúčení, keďže Alex vypadla po tom, čo prehrala duel s Giuliannou. Vďaka tomu, že Minh opakovane porušil ďalšie pravidlá, však plavovláska dostala šancu, aby sa do hry opäť vrátila, čo, samozrejme, najviac potešilo najmä jej milovaného Šimona.

Dvojica tvorí pár už niekoľko týždňov, no zatiaľ medzi nimi na Farme neprišlo k žiadnym väčším intímnostiam. Bozkom či nežným dotykom sa síce nebránia, no suverénne sa zhodli na tom, že počas pôsobenia v hre nechcú pristúpiť k žiadnym sexuálnym hrátkam ani samotnému styku.

Dôvod je jednoduchý - obaja vedia, že na statku sú kamery prítomné doslova všade a ani jednému z nich by sa nepáčilo, keby sa na ich intímnosti v televízii dívajú ako ich najbližší "vonku", tak ani diváci. Lenže, dlhé odlúčenie a najmä potuženie alkoholom spôsobilo svoje. Alex aj Šimon si neustále opakovali, že nemôžu podľahnúť, no netajili sa tým, že im "to" dáva poriadne zabrať.

No a zdá sa, že k "podľahnutiu" veruže došlo. Farmárski holúbkovia sa napokon po zámienkou, že sa idú porozprávať, vybrali sa do lesa... Tam, kde nie sú kamery, nehovoriac o tom, že si zložili aj mikroporty.

Ako to celé dopadlo a čo na to prísna Alica, ktorá takéto konanie neodpúšťa, uvidíte už dnes večer na Markíze!