DRÁMA na koncerte Eltona Johna: Skupina útočníkov brutálne NAPADLA STARŠÍ PÁR!

Počas minulého týždňa sa legendárny Elton John predstavil v Los Angeles na Dodger Stadium. Na jeho vystúpenie bude mať väčšina divákov príjemné spomienky, čo však neplatí pre starší pár, ktorý sa koncertu zúčastnil.

Pri odchode z parkoviska štadióna sa totiž zaplietli do konfliktu so skupinou ľudí, ktorých bolo podľa svedkov 4 až 6. Všetko mala začať žena, ktorá mala udrieť do spätného zrkadla ich auta. To sa mužovi samozrejme nepáčilo. Po tom, ako vystúpil a žiadal vysvetlenie, sa ho pokúsila spomínaná žena udrieť.

Tomuto útoku sa mu síce ubrániť podarilo, avšak následne sa do konfliktu zapojili minimálne dvaja kamaráti útočníčky. Tí muža napadli. Šokujúce zábery z celého incidentu sa podarilo získať magazínu TMZ. Na krátkom videu je vidieť, ako muža jeden z útočníkov napadol brutálnym spôsobom, aj keď už ležal na zemi a nemohol sa brániť.

Galéria fotiek (4) Elton John vystupuje na koncerte v rámci svojho rozlúčkového turné s názvom Farewell Yellow Brick Road vo Frankfurte nad Mohanom

Zdroj: TASR/AP

Podľa informácii tohto magazínu bola napadnutá aj jeho manželka, ktorá sa ho rozhodla brániť. Agresori však nebrali žiadny ohľad na to, že ide o staršiu ženu a zvalili ju na zem. Po tomto útoku ostala nehybne ležať na zemi. Smutným faktom tohto útoku je aj to, že celú udalosť sledovalo dostatok ľudí, no nikto sa staršieho páru nezastal.

Keď útok prestal, dvojica si zavolala pomoc, ktorá však dlho nechodila. Žena nakoniec bola schopná odšoférovať ich spoločné auto do nemocnice, kde im bola poskytnutá pomoc. Polícia sa zatiaľ k situácii oficiálne nevyjadrila, ale pre spomínaný magazín prezradila, že zatiaľ nikoho nezatkla. Celú situáciu momentálne prešetruje a snaží sa nájsť páchateľov, ktorí majú tento ohavný útok na svedomí.