Elton John šokoval fanúšikov: Luxusné tepláky, ale čo ten invalidný vozík?!

Elton John je na scéne už 60 rokov, no zdá sa, že jeho neuveriteľná kariéra sa pomaly chýli ku koncu. Aktuálne totiž absolvuje svoje rozlúčkové turné s názvom Farewell Yellow Brick Road a pohľad naňho je žalostný. Po jednom z koncertov v Nemecku dokonca nevládal stáť na nohách a po príchode na letisko ho ihneď presunuli do invalidného vozíka. 75-ročný spevák bol počas cesty do svojho domova v Nice oblečený v obľúbenej teplákovej súprave luxusnej značky a na tvári mal rúško.

Galéria fotiek (4) Elton John šokoval fanúšikov.

Zdroj: Profimedia

Držiteľ množstva cien čelil v ostatných rokoch viacerým zdravotným problémom. Pred rokom absolvoval operáciu zraneného bedra a v januári bol pozitívne testovaný na COVID-19. Dlho odkladané koncerty však už neruší, sú totiž jeho definitívnou rozlúčkou s fanúšikmi.

„Koncertoval som od sedemnástich rokov. Mal som ten najneuveriteľnejší život a miloval som každú minútu. Ale už mám potlesku dosť a so zvyškom života chcem urobiť niečo iné,“ vyznal sa v jednom z rozhovorov otec dvoch detí, ktorý plánuje tráviť viac času s rodinou.

Galéria fotiek (4) Elton John vystupuje na koncerte v rámci svojho rozlúčkového turné s názvom Farewell Yellow Brick Road vo Frankfurte nad Mohanom

Zdroj: TASR/AP

Počas kariéry Eltona Johna sa do top desiatky britského hudobného rebríčka dostalo celkovo 33 jeho hitov, sedem z nich to dotiahlo až na prvú priečku. V októbri 2021 sa „Raketový muž“ stal prvým hudobníkom, ktorého skladby sa dostali do prvej desiatky v šiestich rôznych dekádach. Tento rekord sa Johnovi podarilo prekonať jeho skladbou s názvom Cold Heart (Pnau Remix), na ktorom s ním spolupracovala britská speváčka Dua Lipa.

