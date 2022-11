Dievčatá, môžete byť pokojné! Hviezdna Demi Lovato (30) BEZ MEJKAPU: Aj ona bojuje s AKNÉ!

Galéria fotiek (2) Demi Lovato bojuje s rovnakými chybičkami krásy, ako ktorákoľvek iná žena.

NEW ORLEANS - Hviezdy, ktoré poznáme z televíznych obrazoviek, na nás často pôsobia bezchybne. Majú dokonalé mejkapy, perfektné stajlingy a neraz ich vzhľad prejde aj rukami šikovných grafikov. No aj oni sú len ľudia a trápia ich rovnaké chybičky krásy, ako kohokoľvek iného. Dôkazom je aj speváčka Demi Lovato (30), ktorú v týchto dňoch nafotili v uliciach New Orleans úplne bez mejkapu. Dievčatá, buďte pokojné, aj ona bojuje s akné!