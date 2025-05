VEĽKÝ DEŇ slávnej speváčky: Po 5 liečeniach... Tajná SVADBA!

Demi Lovato (Zdroj: Instagram DL)

KALIFORNIA - Bývalá detská hviezda Demi Lovato (32) prežíva najkrajšie chvíle svojho života. Hviezda sa netají tým, že má za sebou náročný bol so závislosťou a musela absolvovať 5 liečení... No aktuálne je opäť šťastná. V úplnej tichosti sa vydala!

V decembri 2023 obletela svet správa o zásnubách bývalej detskej hviezdy a speváčky Demi Lovato. Svoje áno vtedy povedala priateľovi, hudobníkovi Jordanovi "Jutesovi" Latesovi, s ktorým v tom čase tvorila pár rok... Treba však povedať, že išlo o premyslenejšie áno - predtým už totiž raz zasnúbená bola, prsteň prijala po 4 mesiacoch randenia a po ďalších dvoch prišiel rozchod.

Tento však však vydržal ďalšie takmer 2 roky a... Podľa magazínu TMZ sa Demi tento víkend v tajnosti vydala. Obrad vraj prebehol v nedeľu v Kalifornii okolo 16:00 miestneho času. Do manželstva dvojica vstúpila obklopená rodinou a priateľmi a ich výnimočného dňa sa zúčastnili aj ich dva psy.

(Zdroj: Instagram DL)

Podľa magazínu Vogue mala Demi oblečené krásne biele časy od Vievienne Westwood. A hoci oficiálne fotografie z obradu ešte verejnosť neobleteli, zahraničné médiá získali aspoň zábery zo svadobnej skúšky, na ktorých vidno šťastnú Demi, Jordana a ich blízkych. Zábery nájdete TU»

Pre Demi Lovato ide o obrovský obrat v živote. Nie je to totiž tak dávno, čo speváčka otvorene prehovorila o svojich závislostiach a psychických problémoch. „Absolvovala som 5 liečení a vždy, keď som vstúpila do zariadenia, tak som cítila, akoby som prehrala. Nádejou bol pre mňa návrat do práce, kde som si začala budovať vzťahy,“ prezradila pred rokom speváčka.