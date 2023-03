Chcete vyzerať mladšie? Expertka odhalila geniálny TRIK, ako to docieliť: Postačí vám jediná vec

Kalondia vo svojom videu uviedla, že sa jej ženy neustále pýtajú, ako používa mejkap. To ju podnietilo k tomu, aby sa o svoju techniku podelila s verejnosťou a pomohla tak zrelším ženám vyzerať dokonalo. Mnohí si pri predstave omladnutia predstavujeme komplikované procedúry. Caseyová však na dosiahnutie čo najlepšieho vzhľadu používa iba dva rôzne korektory - tmavší a svetlejší. "Miešam ich, rada to robím týmto spôsobom," povedala.

Ako teda vytvorila svoj vzhľad? Začala tým, že si tmavším korektorom nakreslila vertikálnu linku, ktorá pripomínala tvar písmena V pri oboch koncoch očí. Väčšina žien je zvyknutá si korektor nanášať jednotným spôsobom, aby zakryli kruhy pod očami. "Nekreslite tvar mesiaca, pretože to neskôr len zvýrazní tie kruhy pod očami," radí Kalondia. Po nakreslení dvoch tvarov V naniesla svetlejší korektor do stredu oboch čiar, aby ich spojila. Ženám, ktoré používajú mejkap na dosiahnutie mladistvého vzhľadu, odporúča: "Nechajte ho po nanesení mejkapu aspoň na pol minúty pôsobiť."

Po uplynutí stanoveného času pokračovala v nanášaní mejkapu. "Teraz si vezmem prst a začnem si to vtláčať do pleti." Takto sa teplo z prsta a teplo z prípravku na pokožke úžasne spojí. Potom rýchlo, ale jemne začala prstom vmasírovať mejkap. V záverečnej fáze ešte korektor rozotrela štetcom a hubkou ho vklepala do pokožky. "A len tak je môj mejkap hotový. To sú len moje tipy a triky a dúfam, že pomôžu," dodáva.

Staršie aj mladšie ženy ocenili expertkine tipy na líčenie, o čom svedčí veľký počet pozitívnych komentárov. "Wau, nádhera, budem musieť skúsiť použiť dva rôzne korektory," napísala jedna užívateľka. "Si úžasná!" Nemôžem sa dočkať, kedy to vyskúšam. Korektor je ťažký na zrelú pleť," pridala sa istá Michelle. Tak, čo vyskúšate tento jednoduchý trik?