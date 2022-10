Šokujúca SPOVEĎ opatrovateľky: Vytárala intímne detaily... Promi dvojica zúri!

LOS ANGELES - Svoje rozhorčenie neskrývajú! Jason Sudeikis (47) a Olivia Wilde (38) tvorili svojho času krásny pár. Keď však namiesto svadby prišiel rozchod, šokovalo to mnohých. A to najmä preto, že krásna herečka opustila otca svojich dvoch detí kvôli mladšiemu kolegovi. O tom, čo sa dialo za múrmi ich domu najnovšie prehovorila opatrovateľka ich detí. A veru, slávnych hercov svojou otvorenosťou príliš nepotešila...

„Ako rodičia sme neuveriteľne znepokojení tým, že bývalá opatrovateľka našich dvoch malých detí sa rozhodla zverejniť takéto nepravdivé obvinenia. Jej 18 mesiacov trvajúca kampaň, ktorej cieľom je poškodiť nám a tým, ktorých milujeme, našim priateľom a kolegom, dosiahla svoje dno. Naďalej sa budeme zameriavať na výchovu a ochranu našich detí s úprimnou nádejou, že sa teraz rozhodne už našu rodinu nechať na pokoji,” znie spoločné stanovisko, ktoré Jason Sudeikis a Olivia Wilde poskytli spoločne médiám.

Rodičia 8-ročného syna Otisa a o dva roky mladšej dcéry Daisy takto reagovali na článok, ktorý publikoval Daily Mail. V ňom bývalá opatrovateľka spomínaných ratolestí šťavnato opísala, čo sa malo diať v dome dvojice, keď im skrachoval vzťah.

Olivia vždy zdôrazňuje, že ona a Harry Styles sa dali dokopy až v čase, keď už bola s Jasonom rozídená. Opatrovateľka, ktorá pre dvojicu pracovala tri roky tvrdí, že Sudeikis zistil o ich afére, keď našiel ich mailovú komunikáciu.

Galéria fotiek (8) Harry Styles

Zdroj: SITA

Opatrovateľka opísala napríklad aj moment, keď Jason našiel Oliviu v kuchyni, kde pripravovala šalát s jej špeciálnym dresingom, ktorý zabalila a išla za Harrym, aby si spolu dali večeru. „Vyšiel von a ľahol si pod jej auto, aby nemohla odísť,” tvrdila v rozhovore žena, ktorá nemala problém vyzradiť aj iné detaily a dokonca zverejnila úryvky jej sms konverzácie s prominentnými zamestnávateľmi.

Spomínaná žena tiež vyzradila, že nikto z personálu nemohol počúvať hudbu Harryho Stylesa a opísala aj to, že Sudeikis bol rozchodom veľmi zdrvený. Raz po príchode do domácnosti našla Jasona veľmi plakať so slovami, že Olivia od nich odišla.

Galéria fotiek (8) Olivia Wilde a Jason Sudeikis

Zdroj: SITA

„Žila som s ním, videla som ho každý deň a mali sme spolu pekné časy. Ale aj tie zlé. A tie boli naozaj zlé. Súcitím s Jasonom, lebo naozaj chcel, aby veci fungovali, snažil sa. Nechal všetko a podstúpil terapie, ale aj tak to nefungovalo,” pokračovala vo svojom rozprávaní prehnane úprimná opatrovateľka. Zároveň dodala, že Wilde bola novým milencom priam posadnutá. A dokonca aj terapeut to vraj prirovnal k tomu, že bola na ňom závislá ako na drogách.

Spomínaná opatrovateľka to začala časom vnímať tak, že jej vzťah so zamestnávateľom Jasonom sa pomaly stával toxickým a už to ďalej nezvládala.