Prekvapivé FOTO slávnej dvojice: Po škandalóznom rozchode... Opäť v objatí!

Vzťahy medzi dvojicou boli poriadne napäté.

LOS ANGELES - Postupne sa to zlepšuje! Rozchod hercov - Olivie Wilde (38) a Jasona Sudeikisa (47) možno smelo zaradiť k tým škandalóznejším. Dvojnásobní rodičia sa totiž začiatkom roka 2020 namiesto svadby prekvapivo rozišli. Herečka sa vrhla do náručia speváka Harryho Stylesa (28) a jej bývalý partner niesol tento románik veľmi zle. Aktuálne to ale vyzerá tak, že napätie nimi je už minulosťou.