Pikantné ODHALENIE o legendárnom Mickovi Jaggerovi: SEX s mužmi... Dokonca aj s kolegami z kapely!

LONDÝN - O jeho živote by sa dalo napísať viacero kníh! Reč je o legendárnom spevákovi Mickovi Jaggerovi (79) a kapele The Rolling Stones, ktorá sa dočkala diela o ich kariére a odkaze, ktorí po sebe zanechali. Čitateľom však kniha prinesie aj poriadne pikantné detaily zo života frontmana ikonickej kapely.

Mick Jagger sa vďaka svojej hudbe a životnému štýlu zaradil medzi tie najväčšie postavy, aké svet rokenrolu zažil. Po jeho boku sa pravidelne objavovali tie najznámejšie a najžiadanejšie ženy svojej doby, ako sú napríklad Jerry Hall, Marianne Faithfull, Anita Pallenberg alebo Marsha Hunt.

Podľa najnovšej knihy však frontman skupiny The Rolling Stones nebol len lámačom ženských sŕdc. Tú napísala uznávaná novinárka špecializujúca sa na rokenrol - Lesley-Ann Jones. Aj keď sa dielo s názvom The Stone Age dostane do predaja až 11. októbra, niektoré detaily sú už verejnosti známe.

Ako informuje Daily Mail, Jagger mal podľa Jones zopár úletov aj s mužmi. A dokonca mal mať pomer aj s členmi The Rolling Stones. Konkrétne sa malo jednať o zakladajúceho člena tejto ikonickej kapely Keitha Richardsa a Micka Taylora, ktorý bol v skupine od roku 1969 do roku 1974.

Jones ďalej v knihe citovala aj rozhovory s Anitou Pallenberg a Marianne Faithfull, v ktorých povedali, že Mick a Keith Richards sa navzájom priťahovali. Pallenberg povedala, že „odkedy ich spoznala, Mick bol do Keitha zamilovaný." Faithfull zas povedala, že medzi nimi bolo sexuálne napätie a že tušila, že Jagger je bisexuál.

Jones ďalej robila rozhovor s mužom, ktorý sa stretol s Taylorovou bývalou manželkou. „Povedala mi, že našla Tylora v posteli s Mickom Jaggerom. Prečo by mi niečo také povedala, keby to nevidela na vlastné oči," prezradila Jones v knihe.

Obaja hudobníci sú uvedení v dlhej prílohe, ktorá hovorí o milencoch Jaggera. Okrem nich sa v nej objavil aj ďalší známy spevák - David Bowie, či rakúsky herec Helmut Berger, ktorý ho zoznámil s jeho prvou manželkou Biancou.