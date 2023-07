Slávny Mick Jagger sa vraj tretíkrát ZASNÚBIL: ÁNO mu povedala o 43-rokov mladšia baletka!

Nie je to tak dávno, čo sa Jeggerova priateľka Melanie Hamrick pre denník The Times vyjadrila, že ak by ju Mick požiadal o ruku, povedala by áno. „Viem, že sa objavilo mnoho otázok typu: "Sú zasnúbení, alebo nie sú?" Mňa to nezaujíma... Ale nepovedala by som nie,“ zverila sa vtedy baletka.

A ktovie, či aj tieto slová napokon hudobnú hviezdu nepresvedčili k tomu, aby konečne konal. Britský DailyMail totiž prišiel s informáciou, že dvojica je zasnúbená. Len minulý týždeň bola 36-ročná Melanie spozorovaná s veľkým diamantovým prsteňom na ruke.

A hoci baletka tvrdila, že šperk nemá žiaden hlbší zmysel, zdroj tvrdí niečo úplne iné. Na nedávnej ceste v New Yorku sa však Melanie priznala, že je Mickovou snúbenicou. „Melanie bola v American Ballet Theatre a hovorila svojim priateľom, že je zasnúbená s Mickom,“ povedal zdroj pre The Mirror.

Galéria fotiek () Melanie Hamrick sa na prste ligotal veľký diamant.

Zdroj: Profimedia

„Povedala jasne, že tej prsteň je zásnubný a teraz je jeho snúbenicou. Jej rodina to tiež tak chápe a sú z toho nadšení,“ pokračoval zdroj a dodal: „Svadba sa ale neplánuje, ale pre Melanie znamená veľa aj zasnúbenie. Všetci jej priatelia sú z nej šťastní.“

DailyMail kontaktoval v tejto súvislosti zástupcov Micka a Melanie, no zatiaľ sa nevyjadrili. Dvojica sa spoznala pred 9 rokmi a majú spolu 6-ročného syna Deverauxa Octaviana Basila Jaggera. Okrem neho má hudobník 8 detí s piatimi ženami: 52-ročnú dcéru Karis, 51-ročnú dcéru Jade, 39-ročnú Elizabeth, 32-ročnú Georgiu, 37-ročného Jamesa a 25-ročného Gabriela.