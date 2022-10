ŠKANDÁL v šoubiznise: Slávny moderátor má dieťa so striptérkou!

Spoveď striptérky, ktorá má s moderátorom dcéru, priniesol The Sun. Ako prsnatá dáma prezradila, s hviezdou televíznych obrazoviek sa zoznámili v nočnom bare, kde ona pracovala. „Išla som za ním, aby sa mi podpísal na tričko. Usmial sa, vzal pero a dal mi autogram cez moje prsia. Potom si na mňa vypýtal kontakt a pár dní na to sa mi ozval,” prezradila detaily ich zoznámenia.

Dvojica sa stretávala zhruba pol roka. „Čakala som na neho vo všetkých tých luxusných apartmánoch, keď si odbehol poriešiť pracovné záležitosti. Keď som otehotnela a povedala som mu to, odbil ma s tým, že nemôže mať deti a že určite nie je jeho,” povedala k tomu striptérka. To čo nasledovalo, nečakal ani v najhoršom sne. Moderátor zablokoval jej číslo a to svoje si zmenil. Napokon kontaktovala jeho právnikov, od ktorých požadovala vykonanie DNA testov.

Výsledky potvrdili, že DNA jej dieťaťa sa zhoduje s DNA rodiny televíznej hviezdy. Avšak neexistoval dôkaz, že práve moderátor je otcom dieťaťa. „Tvrdil, že to pokojne mohol byť jeho otec, brat, strýko alebo starý otec,” povedala k tomu žena, ktorá s moderátorom nie je v žiadnom kontakte a nedostáva ani rodinné prídavky.

Striptérku dotlačili k tomu, aby podpísala dohodu o mlčanlivosti. „Bola som mladá, hlúpa, tehotná a vystrašená z toho, že budem mať prvé dieťa. Nedostala som od neho ani cent,” pokračovala v spovedi a dodala, že jej dcéra si je vedomá toho, kto je jej otec a veľmi sa s ním túži stretnúť. „Som si istá, že moja dcéra nie je jeho jediným nemanželským dieťaťom. Možno som prišla o peniaze, ale on prišiel o celý život našej dcéry. Viem, kto z nás dvoch je bohatší,” uzavrela.