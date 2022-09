Ženatý spevák čelí škandálu kvôli NEVERE: Ozývajú sa ďalšie ženy... Už si sype popol na hlavu!

Obraz o vzornej a usporiadanej rodine sa im v týchto dňoch zrútil ako domček z karát. Frontman svetoznámej skupiny Maroon 5 Adam Levine musí doma vysvetľovať obvinenie modelky Sumner Stroh, ktorá tvrdí, že mala so spevákom pomer.

Levine však tvrdí, že okrem nevhodných správ, ktoré jej poslal, nedošlo k ničomu inému. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram sa k škandálu v uplynulých hodinách vyjadril. „V posledných hodinách sa toho o mne povedalo veľa a chcem to vysvetliť," začal spevák svoj príspevok.

„Moju manželku som nepodviedol, avšak, počas obdobia, na ktoré vôbec nie som hrdý, som istým spôsobom prekročil hranicu. V istých chvíľach to bolo nevhodné. Povedal som to aj mojej rodine a spravil som prvé kroky k náprave," napísal Levine, čím narážal na správy, ktoré posielal mladej modelke.

„Moja manželka a rodina sú jediní, na ktorých mi v živote záleží. To, že som bol takto naivný a hlúpy a hazardoval som s jedinou vecou, na ktorej mi skutočne záleží, je najväčšia chyba, ktorú som kedy urobil. Už to nikdy neurobím. Beriem za to plnú zodpovednosť. Dostaneme sa cez to a prekonáme to spolu," uzavrel člen skupiny Maroon 5.

Galéria fotiek (9) Adam Levine aktuálnu situáciu vysvetlil na svojom Instagrame

Zdroj: Instagram

Neuplynulo však ani 24 hodín a o slovo sa prihlásili ďalšie dve ženy, ktorým mal umelec posielať nevhodné správy. Jedna z nich zverejnila ich komunikáciu na TikToku a druhá na Instagrame. Ako však informuje Page Six, obe už svoje príspevky z týchto platforiem zmazali.

Magazínu People sa podarilo získať informácie od zdroja blízkeho Levinovej manželke, Behati Prinsloo. „Aj napriek tomu, že tvrdí, že ju nepodviedol, Behati je z celej veci nesmierne sklamaná. Priznal, že sa správal ako idiot a že si poza jej chrbát vypisoval s inými ženami," povedal zdroj. Behati a Levine majú spolu dve dcérky, ku ktorým by už čoskoro malo pribudnúť ďalšie dieťatko. Kráska je totiž tehotná.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Instagram