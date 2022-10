Desivý pohľad na televíznu hviezdu: Imunita jej ÚTOČÍ na tvár… Ako by ju poliali kyselinou!

LONDÝN - Britská televízna hviezda Louise Thompson (32) sa aktuálne pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami. Začalo to obyčajnou chrípkou, no potom to prepuklo v niečo oveľa vážnejšie. Imunitný systém útočí na jej vlastnú tvár. Má vraj pocit, akoby ju poliali kyselinou z batérie!

Louis Thompson sa do povedomia britskej verejnosti dostala v roku 2011, kedy účinkovala v hranej reality šou Made in Chelsea. Odvtedy sa objavila ešte v niekoľkých televíznych projektoch a postupne sa v britskom šoubiznise stala známou tvárou. No práve tá ju teraz veľmi trápi. Sympatická plavovláska sa totiž aktuálne pasuje s nepríjemnými zdravotnými problémami.

Všetko to vraj začalo obyčajnou chrípkou, no zo dňa na deň sa to zmenilo v niečo oveľa horšie. Zobudila sa s obrovským opuchom a začervenaním na tvári, sprevádzaným "astronomickou" bolesťou hlavy a tváre. „Úprimne mám pocit, že mi do tváre vyliali kyselinu z batérie,“ priznala Louis na sociálnej sieti Instagram, kde ju sleduje viac ako 1,4 milióna sledovateľov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram L.T.

Symptómy sú vraj také zlé, že plavovláska má pocit, že jej imunitný systém útočí na vlastnú tvár. No zrejme aj tuší, čomu za takúto nepríjemnú reakciu tela vďačí. „Dostala som lieky na bolesť, ale teraz sa obávam, že interaguje s mojimi antidepresívami,“ zhodnotila Thompson, ktorá doma nie je jediným pacientom. Okrem nej sa s chorobou pasuje aj syn Leo a snúbenec Ryan.