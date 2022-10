Speváčku z Atomic Kitten vykopli z kapely: Konečne priznala dôvod… Fyzicky NAPADLA KOLEGYŇU!

LIVERPOOL - Speváčka Kerry Katona (42) sa do povedomia verejnosti dostala v 90. rokoch, ako členka dievčenskej skupiny Atomic Kitten. Už po dvoch rokoch ju však z kapely vykopli a na jej mieste ju nahradila Jenny Frost (44). Doteraz nebolo známe, čo bolo dôvodom jej náhleho odchodu... Blondínka to po 21 rokoch konečne prezradila - fyzicky napadla kolegyňu!

Hoci speváčka Kerry Katona v kapele Atomic Kitten pobudla len pár rokov, dodnes sa o nej píše viac ako o zvyšných členkách. Rada totiž na seba púta pozornosť a vystavuje svoje krivky na obdiv. No najnovšie zapĺňa stránky britských médií niečim iným, ako postavou v bikinách. Vydala totiž knihu Whole Again, v ktorej prezrádza rôzne zaujímavosti zo svojho života.

Po 21 rokoch opísala aj incident, ktorý predchádzal jej vyhadzovu zo slávnej kapely. Pred celým svetom priznala, že fyzicky napadla svoju kolegyňu Natashu Hamilton. No zároveň sa snažila obhájiť tým, že bola rozzúrená, pretože ju speváčka neprávom obvinila. Celé sa to malo stať počas turné v Austrálii a Novom Zélande.

Galéria fotiek (3) Zľava: Natasha Hamilton, Liz McClarnon, Kerry Katona

Zdroj: Profimedia

Kerry Katona tam bola s Natashou Hamilton a Michelle Heaton, ktorá tam zastupovala Liz McLarnon. Dievčatá si to tam užívali naplno a jedného dňa to prehnali s alkoholom. A to tak veľmi, že Michelle museli sanitka previezť do nemocnice. V podguráženom stave ju však ktosi stihol vyfotiť a fotku predať médiám. A práve to bolo spúšťačom hádky.

Natasha totiž z toho obvinila Kerry. A oheň bol na streche. „Dostali sme sa do poriadnej bitky. Nie som hrdá na to, že to vyústilo až do fyzického boja, ale bola som veľmi vytočená, že ma obvinila z niečoho, čo som neurobila,“ prezradila vo svojej novej knihe Katona. „Konala som nepríčetne. Vyštartovala som na ňu pred všetkými. Nakoniec ma zamkli pred krčmou, tak som sa pokúsila vyraziť dvere, aby som sa dostala späť dovnútra. Bola som veľmi nahnevaná,“ vysvetlila.