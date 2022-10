Slávna speváčka si s exmanželom prešla PEKLOM: Mlátil ju aj tehotnú, takmer ju uškrtil!

Potýčka s kolegyňami nie je to jediné, čo niekdajšia speváčka Kerry Katona rozoberá vo svojej knihe s názvom Whole Again: Love, Life and Me. Poriadne emotívna je aj jej spoveď o živote v manželstve s bývalým partnerom Georgom, ktorý ju podľa vlastných slov týral.

Blondínka spomenula napríklad hádku, ku ktorej došlo, keď boli na obhliadke domu. Náhodne zbadala CD Bryana Adamsa, a tak sa hneď zverila s historkou, keď ju na jednej akcii spevák Bryan Adams kŕmil brokolicou. Katona poznamenala, že pred ňou bol tanier zeleniny. A keď ju nechcela jesť, tak ju k tomu slávny umelec nabádal. Nabral kúsok brokolice na vidličku a dal jej ju do úst. „Nebolo na tom nič sexuálne ani romantické. Bola to len vtipná výmena názorov medzi ľuďmi, ktorí sa stretli a spolu dobre vychádzali,” píše Kerry.

Jej vtedajší manžel to však vnímal celkom inak. „Zrazu sme z obhliadky museli odísť. Nasadli sme do auta. Jednu ruku mal na volante a druhú okolo môjho krku. Ledva som dýchala a úprimne, už som si myslela, že je po mne. Keď uvoľnil zovretie, otvoril dvere na strane spolujazdca a za vlasy ma vytiahol z auta. Napľul na mňa, sadol si späť a odišiel,” šokuje Kerry.

Ako priznala, kopancov, bitky, pľuvancov a nadávok si v tomto trojročnom manželstve "užila" až-až. Keď spoločne s kapelou Blue nakrúcali pre ITV2 The Big Reunion, nazval ju "odpornou štetkou", lebo mal pocit, že flirtuje s Antonym Costa. „Za trest ma zamkol v kúpeľni a musela som v tú noc spať vo vani,” dodáva.

S domácim násilím George vraj neprestal, ani keď bola tehotná. Práve strach o deti ju doviedol k tomu, aby nabrala odvahu s ním skoncovať. K násiliu totiž pridal vyhrážky, že ich zabije. Kerry je päťnásobnou matkou a ako priznáva, nikdy si neodpustí, čoho museli byť svedkami.

George bol v roku 2019 nájdený mŕtvy v hotelovej izbe, kde sa podľa všetkého predávkoval. Celkom jasne si spomína na to, ako sa cítila, keď ho videla v rakve. „Poslednýkrát som sa na neho pozrela. Toto studené mŕtve telo. Cítila som ho, počula som jeho hlas, videla som ho ako s skláňa nad kuchynským drezom s nožom v ruke. Striaslo ma a zašepkala som - Prečo si to urobil? - Nebola som si istá, či sa pýtam na násilie, smrť, drogy alebo všetko dokopy. Viem ale, že nikdy na to nenájdem odpoveď,” povedala k tomu Kerry.