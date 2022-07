Slávna speváčka šokuje: Nemala ani na jedlo pre svojich 5 detí... Chcela sa ZABIŤ!

Známa britská speváčka sa objavila v podcaste, ktorý produkuje denník The Sun. V ňom sa rozpovedala o svojej často neľahkej minulosti. V rokoch 2008 a 2013 dokonca bola donútená vyhlásiť osobný bankrot.

Kontroverzná blondínka, ktorá je päťnásobnou matkou, v rozhovore so Sally Land povedala: „Boli časy, keď som chcela sadnúť do auta a zísť z mostu! Nevedela som, ako kúpim mojím piatim deťom oblečenie. Takže dobre rozumiem depresii, ktorá vznikne kvôli peniazom."

„Vždy to prišlo v septembri. Deti išli do školy a ja som musela kúpiť päť uniforiem, päť párov topánok, päť ruksakov... Nevedela som, z čoho to zaplatím," doplnila speváčka. Aby dokázala vyžiť, musela predať svoj starožitný jukebox. „Nemohla som si dovoliť zaplatiť nájom ani kúpiť jedlo svojim deťom," priznala umelkyňa.

Na celej situácii však vidí aj pozitíva. „Na druhej strane je to to najlepšie, čo sa mi mohlo stať. Všetci ľudia v mojom okolí, ktorí v ňom boli len kvôli mojej sláve a peniazom, sú preč. Všetky tieto potkany zmizli," uzavrela Kerry.

Dnes už podobné problémy nerieši. Minulý rok sa so svojím partnerom Ryanom Mahoneym presťahovala do luxusného domu za 2 milióny libier. Za zlepšenou finančnou situáciou je podľa jej slov stránka pre dospelých OnlyFans, kde predávala svoje fotografie hore bez.