Hviezda Atomic Kitten musí ísť na operáciu: KOLABUJE jej nos... Kvôli DROGÁM!

Kerry Katona bola v 90. rokoch členkou skupiny Atomic Kitten. (Zdroj: Profimedia)

LONDÝN - Speváčka Kerry Katona (43) sa do povedomia verejnosti dostala v 90. rokoch, ako členka dievčenskej skupiny Atomic Kitten. Už po roku ju však z kapely vykopli a ona spadla do drog. Závislosť jej však úplne zdevastoval nos. Kolabuje jej... Musí podstúpiť operáciu!

Hoci dnes speváčka Kerry Katona žije príkladným životom, za sebou má poriadne búrlivú minulosť. Má za sebou niekoľko rozvodov, osobné bankroty... Aj drogovú závislosť. Aktuálne však prežíva radostné obdobie, pracuje na svojej postave a chystá svadbu. Práve kvôli blížiacemu sa veľkému dňu sa rozhodla vyhľadať aj služby plastického chirurga.

No hoci tam išla so zámerom nechať si "vyžehliť" okolie očí, doktor jej oznámil oveľa väčší problém, ktorý by ju mal trápiť. „Doktor mi povedal: "Váš nos kolabuje." Takže som si drogami zničila nos,“ šokovala svojim verejným priznaním Katona, ktorá so závislosťou na návykových látkach bojovala pred 15 rokmi.

Kerry Katona (Zdroj: Instagram)

Operácia nosa jej vraj bola ponúknutá aj pred rokmi, no vtedy ju odmietla. Bol to vraj pre ňu pomyselný varovný prst, aby sa k drogám opäť nevrátila. Teraz však ponuku s radosťou prijala. Dnes je vraj už niekde úplne inde a drogy roky neberie. „Začala som plakať, je to odvtedy obrat o 360 stupňov, kde som dnes. A pomyslela som si, wau, wau, wau. Ok, dám si to opraviť,“ povedala na sociálnej sieti Instagram.

„Jasné, že už neberiem drogy, zmenila som svoj život a som na seba veľmi hrdá. Všetci robíme chyby a myslím, že je to pre mňa odmena. Ale bojím sa,“ dodala. Závislá bola vraj na kokaíne a viackrát bola na prahu života a smrti - predávkovala sa. „Nemala som tu byť. Mala som byť mŕtva. Keby nebolo mojich detí, myslím, že by som bola.“

