STRACH o legendárneho člena The Beatles: Náhle zdravotné komplikácie!

Galéria fotiek (8) The Beatles

Zdroj: SITA

LONDÝN - Fanúšikovia bývalého člena skupiny The Beatles zostali poriadne sklamaní. Bubeník Ringo Starr (82), ktorý je so svojou kapelou All-Starr na celosvetovom turné, musel zrušiť ich koncert v meste New Buffalo kvôli chorobe.