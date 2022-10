Fešný herec sa na dlhé týždne odmlčal: Desivé detaily vážnych zdravotných komplikácií!

Tak, ako aj iné celebrity, aj Chris veľmi rád zásoboval svojich fanúšikov na sociálnych sieťach fotkami zo svojho života. Lenže pred viac ako 10-timi týždňami sa odmlčal a fanúšikovia sa márne pýtali, čo sa mu stalo.

Galéria fotiek (3) Chris Fountain

Zdroj: Instagram

Odpoveď na ich otázky priniesli až uplynulé dni, počas ktorých umelec absolvoval viacero rozhovorov. V nich objasnil, že v posledných týždňoch ho poriadne potrápilo zdravie. Ako priznal, jeho zdravotný stav bol veľmi vážny.

„V jedno ráno som sa zobudil a vedel som, že niečo nie je v poriadku. Volal som s mojou mamou a nevedel som poriadne rozprávať. Začal som sa prechádzať po dome a hľadal som veci ako chladnička alebo televízor, ale nemohol som prísť na to, ako sa tie veci volajú. Zavolal som si teda záchranku. Bolo to veľmi desivé," povedal pre Mirror.

„Cítil som sa hlúpo. Presne som vedel, čo im chcem povedať, ale nevedel som sa vyjadrovať. Rozprával som ako batoľa a veľmi som sa za to hanbil. Keď mi doktori povedali, že to bola mŕtvica, nemohol som tomu uveriť. Chytil som totálnu paniku, pretože som nevedel, čo to bude znamenať pre zvyšok môjho života. Dostanem ďalšiu mŕtvicu? Bude ešte silnejšia a nebudem vedieť hýbať rukami alebo nohami? Strašne som sa bál a rozplakal som sa," dodal herec.

Všetko spôsobila zrazenina, ktorá mu vážne ohrozila život. „Doktori povedali, že videli poškodenie mojej ľavej hemisféry, ktorá ovláda kognitívne funkcie. Najdesivejšie je, že keby som okamžite nezavolal pomoc a nešiel by som rýchlo do nemocnice, tá zrazenina mohla spôsobiť, že zomriem. Bola ako tikajúca bomba v mojej hlave," doplnil Chris.

Lekári však už majú zrazeninu pod kontrolou. Vyšetrenia ukázali, že ju spôsobila malá trhlina v jeho srdci. V najbližšej dobe sa herec podrobí malej operácii, ktorá mu trhlinu zacelí. K svojmu aktuálnemu stavu sa vyjadril aj na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde napísal: „Približne 2 mesiace som už v domácej liečbe. Som veľmi šťastní, pretože moja reč a čítanie sa zlepšujú každým dňom. Ešte to nie je na 100%, ale dúfam, že časom to bude tak, ako predtým."