Legendárny John Lennon (†40) zomrel rukou fanúšika: Spôsobila VRAŽDU táto veta?!

LIVERPOOL - Legendárnu skupinu The Beatles pozná takmer každý. Ich tvorba navždy ovplyvnila modernú hudbu a ich sláva nemá obdoby. Neodmysliteľnou súčasťou tohto zoskupenia bol aj spevák John Lennon, ktorý však z tohto sveta odišiel až príliš skoro. Práve dnes by táto legenda z Liverpoolu oslávila svoje 82. narodeniny.

John Lennon sa narodil 9. októbra v roku 1940 v anglickom meste Liverpool. Jeho mama Julia mu počas detstva často púšťala pesničky od ikonického Elvisa Presleyho. Nikdy by jej však nenapadlo, že z jej syna sa stane jedna z najväčších hudobných postáv histórie.

The Beatles

Lennon sa v 60-tych rokoch stal jednou z najväčších hviezd hudobného sveta. Úspech mu priniesla ikonická kapela The Beatles, ktorú založil spoločne s Paulom McCartneym, Georgeom Harrisonom a Ringom Starr.

Hity ako Hey Jude, Don't Let Me Down, Hello, Goodbye alebo Imagine sa aj v dnešnej dobe tešia obrovskej popularite a poznajú ich aj mladšie generácie. Kapela bola spolu od roku 1960 do roku 1970. Aj napriek tomu, že skupina bola spolu len 10 rokov, ich vplyv na smerovanie modernej hudby bol nesmierny.

Galéria fotiek (4) The Beatles

Zdroj: SITA

Rozpad kapely a životná láska

Definitívny koniec The Beatles ako prvý oznámil Lennonov kolega Paul McCartney 10. apríla 1970. Podľa všetkého sa však rozpad kapely začal oveľa skôr. Ich fanúšikovia sa dodnes dohadujú o tom, čo bol ten pravý dôvod konca skupiny.

Mnohí ako vinníčku označujú Lennonovu životnú lásku Yoko Ono (86). Kvôli nej najskôr opustil svoju prvú manželku Cynthiu Powell, s ktorou má svojho prvorodeného syna Juliana (59). Dvojica sa spoznala v roku 1966 na jej výstave v Londýne, kde speváka okrem diel očarila aj samotná umelkyňa. Podľa slov Lennona až pri nej zistil, čo je to pravá láska. Dvojica bola do seba zaľúbená a v roku 1969 sa zosobášila.

Galéria fotiek (4) John Lennon

Zdroj: SITA

Lenže ich vzťah sa nepáčil ostatným členom The Beatles. Vadilo im totiž, že Lennon sa necháva svojou manželkou ovplyvňovať. Ďalej mali problém aj s tým, že ju vodil na skúšky. Spevák mal dokonca chcieť, aby sa Yoko Ono stala piatou členkou ich kapely.

Po rozpade The Beatles sa Lennon vydal na sólovú dráhu, s čím mu pomáhala aj Yoko. V roku 1975 sa páru narodil Lennonov druhý syn Sean (46). Kvôli jeho výchove si dal od hudby prestávku, ktorú ukončil až v osudnom roku 1980.

Krutá smrť hudobnej legendy

8. decembra sa približne o 17:00 vydali John Lennon a Yoko Ono na cestu zo svojho domu v New Yorku do nahrávacieho štúdia, kde pracovali na piesni japonskej umelkyne. Pritom, ako odchádzali, sa pri ich vchode zhromaždilo veľké množstvo ľudí, ktorí chceli autogram od svojho idolu. Spevák vtedy netušil, že sa podpíše aj svojmu vrahovi, Markovi Chapmanovi. Keď sa ho Lennon spýtal, či je to všetko, údajne len súhlasne prikývol a odišiel.

Po návrate domov ho však tento chladnokrvný vrah čakal a bez milosti na neho 5-krát vystrelil. Prvá guľka ho nezasiahla, avšak zvyšné štyri mu pretrhli pľúca, rozdrtili rameno a jedna z nich mu zasiahla aortu. Na následky zranení John Lennon v deň útoku zomrel v nemocnici.

O motívoch Chapmana sa vo veľkom špekulovalo. Ako sám tvrdil, patril medzi veľkých fanúšikov The Beatles a aj samotného umelca. Jeho vtedajšia manželka pred súdom povedala, že sa mu Lennon znepáčil vo chvíli, keď v roku 1966 povedal jednu z jeho najslávnejších viet „Beatles sú väčší nez Ježiš." Chapman to podľa nej bral ako výsmech.

Počas súdu sa vo veľkom riešil aj jeho psychický stav. Počas svojich výpovedí niekoľkokrát povedal, že počul v jeho hlave hlas, ktorý mu povedal, aby Lenonna zabil. Súd však na základe jeho pokojného a rozvážneho prejavu počas procesu rozhodol, že si svoje konanie počas skutku uvedomoval, a tak je plne zodpovedný za vraždu speváka. Trest bol nekompromisný, za mrežami si posedí do konca života. Aj keď po 20 rokoch mal možnosť na podmienečné prepustenie, v roku 2020 súd zamietol aj jeho 11. žiadosť a nepredpokladá sa, že sa ešte niekedy dostane na slobodu.

Galéria fotiek (4) John Lennon

Zdroj: SITA