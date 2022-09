Veľký ŽIAĽ hviezdnej herečky: Namiesto zábavy... ZDRVUJÚCA správa!

Galéria fotiek (5) Sarah Jessica Parker

Zdroj: SITA

NEW YORK - V stredu večer sa konal jubilejný - 10. ročník podujatia s názvom the New York City Ballet’s 10th Annual Fall Fashion Gala. Zúčastniť sa ho mala aj herečka Sarah Jessica Parker (57). Avšak viaceré médiá hneď informovali, že kvôli vážnemu rodinnému dôvodu musela svoju účasť zrušiť. Dnes už je jasné, čo sa stalo.