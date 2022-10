Šokujúce odhalenie hviezdy Narnie: Nebezpečná BAKTÉRIA ju ZOŽIERALA zaživa... Ukázala desivé jazvy na ruke!

LONDÝN - Britská herečka Georgie Henley (27) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka sérii Narnia, v ktorej stvárnila odvážnu Lucy. Keď sa dotočil posledný diel, mala 15 rokov. A ako teraz prezradila, 3 roky po tom takmer prišla o život. Nakazila sa nebezpečnou baktériou, ktorá ju zožierala zažila. Ukázala desivé jazvy na ruke!

Herečka o ťaživej minulosti prehovorila po 7 rokoch na sociálnej sieti Instagram, kde zverejnila aj fotku, ktorá odhaľuje jej zjazvenú ruku. Všetko sa vraj začalo, keď sa v 18 rokoch vydala na univerzitu Cambridge študovať angličtinu. Hneď v šiestom týždni výuky sa jej tam podarilo nakaziť nebezpečnou chorobou - nekrotizujúcou fasciitídou.

„Táto vzácna infekcia si takmer vyžiadala môj život a spôsobila mi skazu v celom mojom tele. Aby nedošlo k amputácii mojej ľavej ruky, musela som podstúpiť vyčerpácajúcu invazívnu operáciu a neskôr rozsiahlé rekonštrukcie s kožnými vštepmi,“ prezradila po rokoch Georgie s tým, že dlho hľadala správny čas na to, aby o tom prehovorila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Profimedia

„Trvalo to dlho, než som sa fyzicky aj psychicky uzdravila. Dúfala som, že jedného dňa nastane ten správny čas o tom, čo sa stalo, hovoriť. A to je dnes,“ priznala herečka. Hoci v súkromí nemala problém o svojich jazvach hovoriť, na verejnosti ich všemožne skrývala. Vždy napríklad nosila nohavice, aby ruku mohla schovať do vrecka a nikdy nevychádzala bez dlhých rukávov.

Často tiež nosila ruku obviazanú. Na natáčaní si zas pomáhala mejkapom. „Priemysel, ktorého som súčasťou, sa často zameriava na veľmi úzku predstavu o tom, čo sa považuje za estetickú "dokonalosť" a ja som sa bála, že mi moje jazvy budú brániť v práci,“ vyslovila svoje obavy. No nakoniec pochopila, že nie je za čo sa hanbiť.

„Sú mapou mojej bolesti, ktorú moje telo vydržalo a hlavne pripomienkou môjho prežitia. Nemajú vplyv na moje herecké schopnosti. Dnes už som hrdá na to, že som človek, ktorý má v tomto odvetví viditeľné jazvy,“ priznala s tým, že sa konečne po dlhej dobe cíti slobodná.