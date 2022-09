Šokujúce ODHALENIE o ochrankárovi Meghan a Harryho: V amoku škrtil svoju ženu... Chýbali sekundy a bola by mŕtva!

LONDÝN – Princ Harry (38) a jeho manželka Meghan Markle (41) sa snažia pomáhať rodinám a hlavne ženám, ktoré si museli prejsť domácim násilím. O to šokujúcejšie je zistenie, že dvojica zamestnáva ako svojho bodyguarda muža, ktorý bol za takýto počin právoplatne odsúdený.

Meghan Markle patrí medzi bojovníčky za práva žien. Niekoľkokrát odsúdila násilie, ktorého sa častokrát muži dopúšťajú na nežnejšom pohlaví. O to väčší šok zažili jej fanúšikovia, keď sa dozvedeli o tom, kto jej robí ochrankára.

Galéria fotiek (3) Princ Harry s manželkou Meghan

Zdroj: SITA

Pere Daobry, ktorý sprevádzal dvojicu začiatkom septembra v Londýne, je totiž právoplatne odsúdený za to, že svoju vtedajšiu manželku takmer pripravil o život. Viac ako 2-metrový bývalý policajt unikol väzeniu len preto, že jej po útoku zavolal lekársku pomoc.

Sarah Jay, ktorá bola obeťou jeho vyčíňania, pochádza z rovnakého prostredia ako Daobry, keďže takisto pracovala v radoch polície. Podľa jej slov bol spúšťačom jeho besnenia moment, keď mu oznámila, že ho už viac nemiluje. „Myslela som si, že si pôjde zacvičiť, aby sa ukľudnil. On ma však schmatol za krk. Potom si už len pamätám, ako som ležala na chrbte a on ma škrtil. Chýbalo pár sekúnd a bola by som mŕtva,“ povedala podľa Daily Mail na súde.

Daobry si Jay zobral za ženu 2 roky pred spomínaným napadnutím, ktoré sa odohralo v roku 2015. Okrem podmienky mu súd určil ako trest aj 200 hodín verejnoprospešných prác a jeho manželke a súdu musel zaplatiť dohromady 1 665 libier.

Galéria fotiek (3) Meghan Markle

Zdroj: Profimedia

Slávna dvojica si musí za ochranu platiť už aj Británii, keďže sa vzdali svojich kráľovských fukcií a nemôžu tak využívať služby britskej polície. Podľa spomínaného Daily Mail však z kriminálnej minulosti svojho ochrankára nadšení nebudú. „Keď vezmete do úvahy, ako veľmi Meghan poukazuje na problémy žien, tak je zarážajúce, že niekoho takého zamestnali. Som si istý, že ak by Harry a Meghan vedeli o jeho minulosti, necítili by sa pri ňom komfortne. Bol som v šoku, keď som ho s nimi videl. Hneď som ho spoznal, pretože má na tvári ľahko rozpoznateľnú jazvu,“ povedal ich zdroj.