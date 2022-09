Kanye West zbalil ďalšiu známu krásku: Randí so svetovou SUPERMODELKOU!

LOS ANGELES - Bol to obrovský šok, keď Kim Kardashian (41) a Kanye West (45) začiatkom minulého roka oznámili rozchod. A o rok neskôr už boli oficiálne rozvedení. Odvtedy mali obaja nových priateľov, no hudobník stále túžil po návrate k svojej ex. Zdá sa však, že z odlúčenia od matky svojich detí sa už definitívne spamätal. Má vraj novú priateľku... Ide o svetovo známu supermodelku!

Kanye West dlho nevedel zabudnúť na svoju ex a dokonca sa istý čas absolútne netajil tým, že by Kim chcel naspäť. Verejne o tom hovoril dokonca aj počas vzťahu s Juliou Fox, kvôli čomu sa dvojica po dvoch mesiacoch aj rozišla. No zdá sa, že raper sa z definitívneho rozchodu s Kardashianku pomaly dostáva.

A ak tomu tak nie je, mohla by mu v tom pomôcť jeho nová priateľka. Hovorí sa totiž o tom, že hviezdny hudobník tvorí pár so svetovou supermodelkou Candice Swanepoel. S 33-ročnou kráskou si mal Kanye užívať aj nenápadné rande na oboch stranách Atlantiku. „Kanye a Candice sa často stretávajú a on ju predstavuje ako svoju priateľku,“ prezradil Mirroru zdroj.

„Zatiaľ sa tá vec s Candice udržiavala v neformálnej rovine, pretože sú obaja veľmi zaneprázdnení a nechcú sa do ničoho ponáhľať. Ale je to oveľa sľubnejšie, ako to bolo s Irinou (Shayk) alebo Juliou (Fox),“ dodal. Kanye sa do nového vzťahu pustil 7 mesiacov po romániku s poslednou zo spomínaných - Juliou Fox.

Zaujímavosťou tiež je, že približne toľko mesiacov dozadu Westova nová priateľka spolupracovala s jeho bývalou manželkou Kim Kardashian. Pózovala pre jej značku spodnej bielizne Kim's Skims.