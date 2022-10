Za rasistické výroky majú túto hviezdu všetci v zuboch: Veď on je ako Hitler!

Aj keď West patrí medzi najpopulárnejších rapperov na svete, jeho meno je známe tiež vďaka jeho súkromnému životu. Bývalý manžel Kim Kardashian si síce nikdy nebral servítku pred ústa, avšak tentokrát zašiel vo svojich vyjadreniach poriadne cez čiaru.

Na sociálnych sieťach totiž zverejnil niekoľko antisemitských statusov. Okrem toho zverejnil aj komunikáciu s kolegom P. Diddy, ktorý ho vyzýval, aby prestal s jeho internetovými hrami. West mu na to odpovedal: „Toto nie je hra. Použijem ťa ako príklad, aby som som ukázal Židom, ktorí ti povedali aby si ma kontaktoval, že ma nikto nemôže zastrašiť ani ovplyvniť."

Galéria fotiek (7) Hudobník Kanye West hlasoval za seba.

Zdroj: SITA/ AP

Reakcie známych osobností na seba nenechali dlho čakať. Westa za jeho výroky odsudzuje nielen verejnosť, ale aj viaceré celebrity. Azda najostrejšie vyjadrenia použil Howard Stern, ktorý je známy aj vďaka pôsobeniu v America's Got Talent, kde bol niekoľko sezón porotca. Ten vo svojom podcaste SiriusXM Show prirovnal slávneho umelca k Hitlerovi! „Kanye zvykol byť zábavne bláznivý. Teraz ja však ako Hitler. Som naozaj unavený z ľudí, ktorí jeho správanie ospravedlňujú tým, že je len mentálne chorý," povedal Stern.

Ďalej sa mu nepáčili ani Westove slová o tom, že mu židovské médiá prestali dávať priestor. „Ak nejaký novinový článok o vás nerozpráva, že ste génius, tak to možno nie je preto, že to médium je židovské, ale je to preto, lebo ich ku*va nezaujíma čo robíte," dodal Stern.

Galéria fotiek (7) Howard Stern

Zdroj: SITA

Westa sa však ani tieto drsnejšie vyjadrenia nijako nedotkli. Na margo celej situácie sa vyjadril, že svoje slová vôbec neľutuje. Zároveň bude novým majiteľom pravicovo orientovanej platformy Parler. „Vo svete, v ktorom sa konzervatívne názory považujú za kontroverzné, musíme zabezpečiť, aby sme mali právo slobodne sa vyjadriť," vyhlásil k tomu West.

Toho podľa najnovších informácií pozostalí po Georgovi Floydovi (†46) ženú na súd. Dôvodom je fakt, že rapper v nedávnom rozhovore spochybňoval jeho smrť. Podľa Kanyeho slov za ňu nemôže nevhodný zákrok policajta, ktorý bol právoplatne odsúdený, ale predávkovanie drogami a srdcové problémy. Pozostalí požadujú od rappera odškodné vo výške 250 miliónov dolárov.