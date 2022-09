Neuveriteľné sa stalo SKUTOČNOSŤOU! DiCaprio má novú milenku... Má 27 rokov a dieťa

Ako sme už včera na topkách informovali, v kuloároch šoubiznisu sa povráva, že Leonardo DiCaprio má zálusk na americkú topmodelku Gigi Hadid.

Nuž, a dnes už médiá vo veľkom zaplavili články, ktoré milostnú romancu tejto dvojice len potvrdzujú. Daily Mail totiž získal fotografie z párty, ktorá sa v sobotu konala po New York Fashion Week, kde aj Gigi predvádzala. Na záberoch je DiCaprio, ktorý kráske niečo šepká do ucha a potom ju hladí po ramenách.

Ako informuje Page Six, Leo a Gigi sú si ozaj blízki. Spočiatku sa stretávali so skupinou spoločných priateľov. Časom už ale začali vyhľadávať chvíle len vo dvojici. „Posunuli sa na ďalší level, ale chcú ísť na to pomaly a postupne,” uviedol zdroj z ich okolia.

Leonardo DiCaprio má za sebou vzťahy s mnohými zámymi kráskami. Naposledy tvoril 4 roky pár s Camilou Morrone. Gigi Hadid bola od roku 2015 spájaná so spevákom Zaynom Malikom. Dvojica má spolu dcérku, avšak v októbri minulého roka sa rozišli.