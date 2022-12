Má novú? Leonardo DiCaprio (48) prichytený na RANDE: Za 3 mesiace už tretia... A zas veľmi mladučká!

Leonardo DiCaprio sa po rozchode s priateľkou Camilou Morrone stal terčom posmechu. S herečkou, s ktorou tvoril pár 4 roky, sa totiž rozišiel len mesiac po jej 25. narodeninách. Verejnosť si preto začala robiť srandu, že dôvodom krachu ich vzťahu bol fakt, že jeho ex "zostarla". 48-ročný herec je totiž známy svojou slabosťou na mladučké dievčatá.

O to väčším prekvapením bolo, keď sa v septembri jeho meno začalo spájať s 27-ročnou modelkou Gigi Hadid, ktorá je už navyše aj matkou. No "vysoký vek" zrejme zavážil a románik sa do hlbšieho vzťahu nevyvinul. A rovnako mu to nevyšlo ani s 23-ročnou ukrajinskou modelkou Mariou Beregovou. Zahraničné médiá ho však v týchto dňoch začali spájať s ďalšou ženou.

Načapali ho totiž na večeri s 23-ročnou dcérou herca Lorenza Lamasa, začínajúcou herečkou Victoriou. Dvojica spolu strávila chvíle v The Birds Street Clube, odkiaľ odišli oddelene, následne však nastúpili do toho istého auta...

No hoci všetko nasvedčovalo tomu, že by mohlo ísť o ženu, s ktorou sa oscarový herec zbližuje, ako informuje DailyMail, zdroje blízke hviezde tvrdia opak. Dvojica vraj netvorí pár, ani spolu nerandí. „Bola to veľká večera celej partie, ktorá tiež odišla spolu,“ upresnil zdroj.