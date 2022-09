Slávna herečka má doma svoj klon: Tá podoba s dcérou je neuveriteľná!

LOS ANGELES - Akoby jej z oka vypadla! Dcéra americkej herečky Gwyneth Paltrow (49) - Apple (18) vyzerá na nerozoznanie od svojej slávnej matky. Tá ponúkne pohľad do svojho súkromia len zriedka, ale tentokrát urobila výnimku a podobnosť matky s dcérou sa okamžite stala predmetom mnohých diskusií.

Gwyneth Paltrow si diváci zamilovali vo viacerých romantických komédiách, ako napríklad Ťažko zamilovaný alebo vo filmovej sérii Iron Man, kde sa objavila po boku Roberta Downeyho Jr. v úlohe Pepper Pots.

Galéria fotiek (9) Gwyneth Paltrow

Zdroj: SITA

Súkromie svojej rodiny si však táto herečka celkom stráži. Raz za čas sa ale na sociálnej sieti Instagram pochváli zaujímavými momentkami. Urobila tak aj v týchto dňoch, keď zverejnila fotku so svojimi deťmi, dcérou Apple a synom Mosesom (16).

Tie má so svetoznámym spevákom a frontmanom skupiny Coldplay - Chrisom Martinom. Na snímke zaujala hlavne Apple, ktorá je doslova vernou kópiou Gwyneth. To si všimli aj niektorí jej fanúšikovia a pod príspevkom to vyjadrili v komentároch.

Galéria fotiek (9) Gwyneth spolu s ďeťmi

Zdroj: Instagram

„Apple vyzerá ako verná kópia charakteru, ktorý si hrala vo filme Great Expectations," uviedol jeden z nich. Samotná herečka k sérii fotiek napísala: „Leto 2022 prinieslo veľa nadšenia, dobrodružstiev, radosti a aj smútku," napísala Gwyneth..