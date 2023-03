Slávna herečka podstúpila BIZARNÝ ZÁKROK: O ničom čudnejšom ste ešte nepočuli!

Gwyneth Paltrow bola nedávno hosťom v podcaste s názvom The Art of Being Well, kde okrem iného prezradila napríklad aj to, že v minulosti podstúpila rektálnu terapiu, pri ktorej jej bol ozón vo forme plynu aplikovaný do čreva. „Je to poriadne divné. Ale tiež veľmi nápomocné,” uviedla blondínka.

Spomínaná procedúra má vraj viacero benefitov. Spomenúť možno zmiernenie zápalu, zlepšenie metabolizmu, stimuláciu imunitného systému, detoxikáciu, či boj proti vírusovým infekciám.

Slávna herečka tiež prehovorila, že dáva veľký pozor na to, čo zje a dôkladne zbá o svoje zdravie. „Kým môjmu otcovi nediagnostikovali rakovinu, tak ma to až tak nezaujímalo. Potom som si začala uvedomovať, že musí existovať spojenie medzi tým, čo jeme a čomu sme vystavený,” uviedla Gwyneth, ktorá sa svoje znalosti a rady usiluje posúvať aj ďalej.