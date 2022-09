Madonna (64) si rada pochutná na VEĽKOM PENISE: TOTO je vraj jej nový, o 41 rokov mladší milenec!

Madonna v spomínanom rozhovore s názvom Finally Enough Talk: 50 Questions With Madonna napríklad prezradila, že ak niečo v živote ľutuje, tak sú to jej manželstvá. Speváčka bola v minulosti vydatá za Seana Penna a Guya Ritchieho.

Poriadne pikantné sú aj jej vyjadrenia, že je posadnutá sexom a že do postele sa rada ozdobí svojím vibrátorom z 24 karátového zlata. Na otázku, aký je jej obľúbený snack, pochutina, poznamenala: „Nemôžem si spomenúť na jeho meno. Ale nie. Veľký penis! Nepotrebujem toho veľa.”

Prečítajte si tiež ROZCHOD Madonny (63) a jej zajačika (28): Pikantné FOTO a... Fíha, to je DRSNÝ ODKAZ!

Hoci Madonne nedávno stroskotal vzťah, jej posteľ prázdnotou rozhodne nezíva. Podľa medializovaných informácií je jej novým milencom 23-ročný zajačik Andrew Darnell, ktorý sa živí modelingom a najnovšie už zabŕdol aj do herectva.