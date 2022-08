Šokujúca SMRŤ krásnej herečky (†32): Celosvetová sláva na dosah, osud to chcel inak!

Galéria fotiek (6) Šokujúca SMRŤ krásnej herečky

Zdroj: Getty Images

NEW YORK - Filmový svet opustila talentovaná herečka! Šokujúca smrť vychádzajúcej hviezdy Charlbi Dean (†32) nastala v pondelok v nemocnici v New Yorku. Pred štyrmi mesiacmi ju jej partner požiadal o ruku na jednej z ulíc Manhattanu. V októbri sa do kín dostane film, ktorý jej mal priniesť celosvetovú slávu.