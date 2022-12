Šokujúca SMRŤ krásnej herečky (†32) pár mesiacov po zásnubách: Konečne objasnili, prečo zomrela!

NEW YORK - Keď v lete jej najbližší oznámili, že zomrela, zasiahlo to mnohých. Herečka a modelka Charlbi Dean mala totiž našliapnuté na úspešnú hereckú kariéru a hlavne bola veľmi mladá. Mala len 32 rokov. V týchto dňoch sa v médiách objasnilo, aká bola príčina jej úmrtia.

V lete sme vás na topkách informovali o smrti tejto juhoafrickej krásky. Za Charlbi Dean, ktorá účinkovala napríklad v seriáli Black Lighting, či počinoch An Interview with God, Spud a Trojuholník smútku plakali fanúšikovia, priatelia a jej najbližší. „Tento anjel odišiel do neba príliš skoro. Odpočívaj v pokoji,” lúčila sa s ňou prostredníctvom sociálnych sietí herečka Nina Dobrev.

Náhly odchod krásnej Charlbi zasiahol najviac modela Luka Volkera, ktorý ju zhruba 4 mesiace pred tým požiadal o ruku.

V týchto dňoch bola objasnená príčina herečkinej smrti. Ako hovorca úradu newyorského hlavného súdu pre magazín People uviedol, Charlbi zomrela v dôsledku bakteriálnej sepsy, nazývanej aj ako otrava krvi. Tá vzniká keď telo reaguje na infekciu, ktorá ohrozuje orgány.