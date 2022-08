DUSNO v celebritnej famílii: Prvé VYJADRENIE Beckhama k vojne Victorie a nevesty!

Ešte donedávna to pôsobilo dojmom, že Beckhamovci sú z partnerky svojho syna nadšení. Nečudo, krásna herečka Nicola Peltz pochádza zo zámožnej americkej rodiny. Práve v ich sídle sa konala veľkolepá svadba hrdličiek.

Zhruba 4 mesiace po svadbe sa však v médiách začali objavovať prekvapivé informácie. A to napríklad, že nevesta si nežiadala, aby sa jej svokra podieľala na prípravách. A celá veľkolepá udalosť bola len o Peltzovej rodine. V súvislosti s tým sa stále viac začalo hovoriť o tom, že medzi Nicolou a Victoriou panujú poriadne napäté vzťahy.

Hoci David a Victoria situáciu nijako nekomentovali, Nicola a Brooklyn, ktorý si k svojmu priezvisku pridal aj to manželkino, poskytli magazínu Variety rozhovor, v ktorom sa vyjadrili aj na túto tému. Nicola sa nazdáva, že všetky tieto dohady vznikli preto, lebo na svadbe nemala šaty z dielne svojej svokry.

„Plánovala som to a naozaj som chcela. Ale pár mesiacov pred tým si uvedomila, že v jej ateliéri mi ich nedokážu urobiť, tak som musela hľadať inde,” uviedla k tomu nevesta Nicola, ktorá mala na sebe napokon róbu značky Valentino. „Ona nepovedala, nemôžeš si to obliecť a ja som nepovedala, nechcem si to obliecť. Tam to celé začalo,” pokračovala.

„Všetci spolu vychádzame, čo je dobré,” dodal Brooklyn. Ten akoby vo svojich vyjadreniach naznačil, že celé to dusno v ich famílii vytvára vlastne verejnosť. Svojimi slovami akoby narážal na príspevok, ktorý nedávno na sociálnej sieti Instagram zverejnila jeho manželka. „Núti ma to vytvoriť si akúsi ochrannú stenu, zvlášť v tomto odvetví. Všetci máme dni, keď nás ľudia zarmútia a cítime sa zle. Je ok, keď nás to bolí,” uviedla Nicola k záberu, na ktorom plače.

Hrdličky sa tiež vyjadrili k otázke, ktorú krátko po svadbe dostávajú mnohé páry. Netaja sa tým, že túžia po veľkej rodine. „Som pripravený mať deti, ale svojej manželke hovorím, že to príde, keď ona bude chcieť,” uviedol Brooklyn. „V priebehu budúceho roka neplánujeme mať dieťatko, avšak jedného dňa chceme mať veľkú rodinu. Chceli by sme vlastné deti a tiež by sme si radi nejaké adoptovali,” dodala Nicola.