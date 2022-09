Beckham v posteli s manželkou: Intímne FOTO… Aha, ako sa MUCHLUJÚ!

LOS ANGELES - Keď sa syn Davida a Victorie Bechamovcov v apríli ženil, bola to veľká udalosť. Brooklyn (23) si vzal o 4 roky staršiu krásku z bohatej rodiny - Nicole Peltz (27). A mladomanželia svoju lásku pravidelne dokazujú aj na sociálnych sieťach. Tam najnovšie zverejnili aj pomerne intímnu fotku zo spálne. Aha, ako sa muchlujú!

Brooklyn Beckham sa do americkej herečky Nicole Peltz zamiloval pred tromi rokmi. Že tvoria pár, oznámili svetu fotkou zo spálne. To sa písal január 2020 a o polroka sa už blondínka hrdila zásnubným prsteňom na ruke. No podobné fotky sa v ich vzťahu zjavne stanú tradíciou.

Aj najnovšie, 5 mesiacov od veselice, manželia poprovokovali záberom priamo z postele. V tesnom objatí sa dvojica odfotila pri láskyplnom muchlovaní. Kto fotku zhotovil, zo záberu nie je zjavné, no podľa smerovania rúk o selfie snímok nepôjde. Nech je to ako chce, novomanželia sa evidentne radi delia o svoju lásku so svetom.

Brooklyn Beckham a Nicole Peltz si svoje áno povedali v apríli tohto roka. Obrovskú udalosť si vtedy nenechalo ujsť veľké množstvo svetových hviezd. Medzi nimi, samozrejme, aj rodičia ženícha - futbalista David Beckham a bývalá spajska Victoria Beckham. No idylka dlho netrvala, už po svadbe sa hovorilo, že nevesta a slávna svokra si nevedia prísť na meno.