Známy herec má opäť problém so zákonom: Vlámal sa do cudzieho domu! Dôvod vás dorazí

STAMFORD - Americký herec Ezra Miller (29) si poriadne zavaril! Podľa polície sa mal problémový herec vlámať do súkromnej rezidencie. A to všetko len kvôli niekoľkým fľašiam alkoholu. Umelec čelí viacerým závažným obvineniam naprieč celým USA. Spomínané vlámanie sa malo odohrať v máji v meste Stamford.

Filmová hviezda bola obvinená z vlámania do domu a z krádeže alkoholu. Tento rok je to pre herca už niekoľké obvinenie, keďže sa zapojil do viacerých činov na hrane zákona. Polícia v štáte Vermont povedala, že Ezra vnikol do súkromnej rezidencie v meste Stamford, odkiaľ mal zobrať niekoľko fliaš alkoholu.

Celý skutok sa mal odohrať približne o 5:55 ráno a v dome sa nikto nenachádzal. V identifikácii páchateľa pomohli polícii kamerové záznamy. Pre herca to nie je ani zďaleka prvý problém so zákonom. V marci tohto roka bol totiž zatknutý.

Galéria fotiek (10) Ezra Miller

Zdroj: playboy

Vtedy to bolo za výtržníctvo. Podľa súdnych spisov sa incident odohral v štáte Hawai. Spevák vtedy vyviazol len s pokutou 500 dolárov. V apríli sa potom dostal do problémov znova, keď hodil stoličku do ženy, ktorá ho požiadala, aby opustil súkromný pozemok. Stolička ju zasiahla do hlavy a spôsobila jej tržnú ranu.

Ďalšia žaloba prišla od rodičov neplnoletého chlapca, ktorí speváka obvinili z toho, že využíva násilie, zastrašovanie a drogy k tomu, aby získal kontrolu nad ich synom. Ďalej má v Massachusetts zákaz priblížiť sa k otcovi a jeho synovi kvôli nevhodnému správaniu voči maloletému.

Ezra Miller ja americký herec a spevák, ktorý sa preslávil vo filmoch Charlieho malé tajomstvá alebo Musíme si pohovoriť o Kevinovi. V minulosti randil napríklad s dcérou Lennyho Kravitza Zoë a bol zasnúbený s herečkou Erin Urb.