Známa influencerka skončila za mrežami: Behala vyzlečená po hoteli a napadla policajtov!

MIAMI - Obľúbená youtuberka má veľký problém! Nikita Dragun (26) sa preslávila na viacerých sociálnych sieťach, kde si jej tvorbu zamilovali milióny ľudí. Veď len na sociálnej sieti Instagram má viac ako 9 miliónov followerov. Tento týždeň však nezačala úplne najlepšie... Mala totiž opletačky so zákonom a skončila v putách.

Nikita Dragun, vlastným menom Niktia Ngueyen, sa preslávila ako make-up artistka na viacerých sociálnych sieťach, ako je napríklad YouTube či Instagram. Jej videá a príspevky majú milióny zhliadnutí.

Výstredná influencerka však má na konte aj viaceré škandály. V roku 2020 napríklad usporiadala celebritnú párty aj napriek tomu, že v tej dobe platili v štáte Kalifornia prísne protipandemické opatrenia. Na akcii sa vtedy zabávalo približne 70 ľudí.

Galéria fotiek (4) Nikita Dragun

Zdroj: Instagram

Momentálna sa jej meno spája s ďalším škandálom. V pondelok sa totiž dostala do problémov s políciou. Podľa magazínu TMZ sa v jednom hoteli v Miami správala veľmi nevhodne, keď sa obnažovala pri bazéne. Keď ju na to upozornili zamestnanci, obliala ich vodou a následne sa presunula do svojej izby.

Vtedy bola na miesto privolaná policajná hliadka. Medzitým sa Dragun presunula do svojej izby, kde mala veľmi nahlas púšťať hudbu. Privolaní policajti sa jej spolu s hotelovou ochrankou snažili vysvetliť, že takéto správanie je neakceptovateľné. Najskôr pred nimi len bez slova zabuchla dvere...

Keď ich neskôr otvorila, na opätovné výzvy polície, aby dala hudbu tichšie, zareagovala slovami „Chcete ešte viac?" Následne mala po mužoch zákona hodiť fľašu s vodou. To už však bola posledná kvapka a tak ju zatkli.

Galéria fotiek (4) Nikita Dragun

Zdroj: Instagram

Svojím fanúšikom sa po incidente prihovorila aj prostredníctvom svojho profilu na sociálnej sieti Instagram. Tam zverejnila video, ako ju muži zákona zatýkali. K príspevku napísala: „Mami, ospravedlňujem sa. Už nie som vo väzení." Čo jej na to jej mama povedala, nevedno. Isté však je, že rozruch a škandál jej nahnal ďalších followerov.