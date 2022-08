Legendárny herec sekol s filmom: Radšej pestuje MARIHUANU!

EAGLE POINT – Jim Belushi (68) sa mohol pochváliť veľmi úspešnou kariérou, no napriek tomu by ste ho dnes v Hollywoode hľadali márne. Herectvo totiž pred pár rokmi odložil na druhú koľaj a vrhol sa na podnikanie. A nie hocijaké – vo veľkom pestuje marihuanu!

Herec Jim Belushi sa preslávil najmä svojim komediálnym talentom. Účinkoval napríklad vo filmoch Červená horúčava, Môj partner z K-9 či Kučeravá Sue a slovenskí diváci si ho môžu pamätať aj zo sitcomu Bláznivý Jimov život. Pred pár rokmi však pre kamerou prekvapivo zvoľnil tempo. Počas návštevy priateľov sa totiž zamiloval do Oregonu a kúpil tam rozsiahly pozemok.

V roku 2015 na ňom začal pestovať marihuanu. Vybudoval dva veľké skleníky a dnes v závislosti na sezóne zamestnáva 12 až 15 ľudí. Sám osobne dohliada na všetky procesy, vrátane výberu druhov. K jeho najväčším pýcham patrí napríklad Kapitán Jack (Gulzar Afghanica) alebo Čierny diamant OG, za ktorý Belushimu ďakoval aj istý veterán z Afganistanu trpiaci posttraumatickou stresovou poruchou.

Herec totiž marihuanu nepestuje pre zábavu mladých, ale ako liek. „Ak niekto vo vašej rodine zomrie v dôsledku závislosti, hľadáte alternatívnu medicínu. A ja verím, že tou najbezpečnejšou je marihuana,“ pripomína Belushi svojho staršieho (a veľmi slávneho) brata Johna, ktorý vo veku 33 rokov podľahol smrteľnej kombinácii heroínu a kokaínu. „Ak by bol môj brat hulič, ešte stále by tu s nami bol,“ verí Belushi.

Herec sa však stal nielen farmárom, ale aj propagátorom marihuany. Pre stanicu Discovery Plus pripravuje vlastný seriál, kde divákom približuje chod na farme a s odborníkmi konzultuje účinky konope. Belushi sa tiež zasadzuje o to, aby boli z väzenia prepustení všetci, ktorí sa tam dostali iba kvôli držaniu marihuany. „Štyridsať rokov som sa venoval herectvu a šesť marihuane a oboje má rovnaký cieľ – aby sa ľudia cítili trošku lepšie,“ povedal herec, ktorý nie je zástancom „zhulenia sa“, ale rastlinu používa na upokojenie a lepší spánok.

Jim Belushi pochádza z rodiny albánskych prisťahovalcov. Vyštudoval dramatické umenie v Illinois a dva roky pôsobil v improvizačnej skupine Second City po boku brata Johna a kamarátov Billa Murraya a Alana Aldu. Pred kamerou sa presadil v roku 1986, keď so svojimi komediálnymi skečmi vystupoval v programe Saturday Night Live. Odkiaľ to bol už len krôčik k filmom, z ktorých najväčší úspech zaznamenala napríklad Výmena, Kučeravá Sue, Posledný akčný hrdina, Všade samé zvončeky, Gang policajtov či Mŕtvy muž. Účinkoval aj v kultovom Mestečku Twin Peaks a slovenskí diváci ho poznajú z obľúbeného sitcomu Bláznivý Jimov život.