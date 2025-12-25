POZOR na tieto potraviny: Obchody sťahujú z predaja základné výrobky! Nekonzumujte ich, môžu byť nebezpečné

BRATISLAVA - Viaceré obľúbené potravinové reťazce sťahujú zo svojich pultov základné potraviny, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie. Ak ich máte doma, odborníci odporúčajú ich nekonzumovať a vrátiť späť do predajní.
Viaceré obchodné reťazce upozorňujú zákazníkov na stiahnutie niektorých potravín z predaja. Spoločnosť TESCO STORES SR, a. s. informovala o preventívnom stiahnutí avokádového oleja 250 ml. Dôvodom je nevyhovujúci výsledok laboratórnych testov, ktoré potvrdili prekročenie povoleného limitu procesného kontaminantu – esterov glycidolu.
Problémy sa týkajú aj bryndze od výrobcu Agrofarma, spol. s r. o., Červený Kameň. Z trhu sa sťahujú výrobky Plnotučná bryndza 250 g (dyha), Tesco bryndza 250 g a TS Bryndza plnotučná 125 g. Výrobca uviedol, že výrobky nevyhoveli mikrobiologickým parametrom, a preto požiadal o ich okamžité stiahnutie z predaja.
Bryndzu od rovnakého výrobcu sťahujú zo svojich pultov aj ďalšie reťazce. Lidl a Metro Cash & Carry SR, s. r. o. zároveň upozorňujú na stiahnutie výrobkov MC Bryndza plnotučná 3 kg a MC Bryndza plnotučná 1 kg. Metro vo svojom vyhlásení vyzýva zákazníkov, aby výrobky vrátili v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku. Za vrátené výrobky budú na základe predajného dokladu vrátené peniaze. Vrátenie je možné do 1. 1. 2026.
Na svojom webe informovala o preventívnom stiahnutí výrobkov aj Billa. Z predaja sťahuje kávové kapsuly od dodávateľa Gruppo Gimoka S.p.A. Dôvodom je podozrenie na prekročenie maximálneho povoleného množstva ochratoxínu A – mykotoxínu produkovaného niektorými druhmi plesní. Pri nadmernom príjme môže predstavovať zdravotné riziko, je považovaný za potenciálny karcinogén, ktorý môže poškodiť obličky alebo negatívne ovplyvniť vývoj plodu.