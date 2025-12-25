Blízko Kilimandžára sa zrútil vrtuľník: Na palube boli dvaja českí občania! Nehodu nikto neprežil

PRAHA - Dvaja českí občania v stredu zomreli blízko Kilimandžára. Informáciu miestnych médií potvrdil ČTK hovorca ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Podľa serveru Tanzania Times pri najvyššej africkej hore havaroval vrtuľník, nehodu neprežil nikto z pasažierov.
Podľa listu sú obeťami dvaja českí turisti, dvaja tanzánski občania, konkrétne sprievodca a lekár, a pilot zo Zimbabwe. Vrtuľník bol podľa informácií serveru na záchrannej misii. Miestne úrady zatiaľ nezverejnili príčinu nehody.
"Bohužiaľ môžeme potvrdiť, že včera (v stredu) došlo k úmrtiu dvoch českých občanov blízko Kilimandžára. Náš zastupiteľský úrad je v kontakte s miestnymi úradmi, ale vzhľadom na rodinu nebudeme poskytovať žiadne detaily," uviedol Drake. Vrtuľník podľa Tanzánie Times patril spoločnosti Kilimedair Aviation, ktorá poskytuje leteckú prepravu, charterové lety, vyhliadkové lety i evakuácie zo zdravotných dôvodov.